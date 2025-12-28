В Беларуси в 2025 году в свободное от учебы время были трудоустроены 125 тыс. молодых людей

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2025 году 125 тыс. молодых людей были трудоустроены в свободное от учебы время. Такие данные озвучила министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.
Как было отмечено в эфире, количество мест для временной занятости молодежи выросло в 1,5 раза. Говоря о том, планируется ли расширение этой практики в будущем году, министр подчеркнула, что, безусловно, нужно создавать условия, чтобы предложения от нанимателей были интересны молодежи. «И второе — чтобы было минимум административных барьеров для быстрого входа молодежи на рынок труда», — добавила она.
«Какие были административные барьеры, какие есть, над которыми мы работаем? Первое — определенные ограничения, особенно когда несовершеннолетние ребята хотят работать. В текущем году мы серьезно корректировали законодательство и сняли ограничения на более чем 160 профессиях работать ребятам. Второе направление — те навыки, которыми обладают (молодые люди. — Прим. БЕЛТА). Здесь проводится комплексная работа по упрощению профессиональных квалификационных требований по приему на работу. Это и возможность, так скажем, с усеченным форматом получения образования выйти на рынок труда и подрабатывать, сокращение сроков подготовки и обучения, минимальные гарантии по оплате труда, сама привлекательность рабочих мест для ребят. Только в текущем году 125 тыс. представителей молодежи были трудоустроены: 65 тыс. — в рамках студенческих отрядов и 60 тыс. — с помощью службы занятости», — рассказала Наталия Павлюченко. -0-