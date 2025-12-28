В Беларуси в 2025 году в свободное от учебы время были трудоустроены 125 тыс. молодых людей

«Какие были административные барьеры, какие есть, над которыми мы работаем? Первое — определенные ограничения, особенно когда несовершеннолетние ребята хотят работать. В текущем году мы серьезно корректировали законодательство и сняли ограничения на более чем 160 профессиях работать ребятам. Второе направление — те навыки, которыми обладают (молодые люди. — Прим. БЕЛТА). Здесь проводится комплексная работа по упрощению профессиональных квалификационных требований по приему на работу. Это и возможность, так скажем, с усеченным форматом получения образования выйти на рынок труда и подрабатывать, сокращение сроков подготовки и обучения, минимальные гарантии по оплате труда, сама привлекательность рабочих мест для ребят. Только в текущем году 125 тыс. представителей молодежи были трудоустроены: 65 тыс. — в рамках студенческих отрядов и 60 тыс. — с помощью службы занятости», — рассказала Наталия Павлюченко. -0-