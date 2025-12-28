Два вертолета столкнулись в воздухе в США

12 октября рядом с аэропортом Хикс в округе Таррант, штат Техас, произошло крушение самолета. По информации СМИ, в результате авиакатастрофы загорелись несколько полуприцепов. Территория авиакатастрофы находилась в районе 12 000 квартала N. Saginaw Blvd. В этот же день стало известно, что во время фестиваля «Автомобили и вертолеты» в Калифорнии, рядом с Хантингтон-Бич, произошло крушение вертолета.