Два вертолета столкнулись в воздухе в США

В Соединенных Штатах в воздухе столкнулись два вертолета. В настоящее время устанавливается точное количество жертв и пострадавших. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.

Авиакатастрофа случилась примерно в 20:00 по Москве в Хаммонтоне, штат Нью-Джерси. Два вертолета столкнулись в воздухе над городом, после чего один из них упал в лесной зоне, а другой — в пределах городской черты.

На месте происшествия наблюдался мощный пожар и черный дым. На момент публикации информации о количестве пострадавших и погибших, а также о возможных повреждениях на земле — не было, говорится в посте.

12 октября рядом с аэропортом Хикс в округе Таррант, штат Техас, произошло крушение самолета. По информации СМИ, в результате авиакатастрофы загорелись несколько полуприцепов. Территория авиакатастрофы находилась в районе 12 000 квартала N. Saginaw Blvd. В этот же день стало известно, что во время фестиваля «Автомобили и вертолеты» в Калифорнии, рядом с Хантингтон-Бич, произошло крушение вертолета.