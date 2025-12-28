Последняя тайна Брижит: друг Бардо о Путине, русском языке и мечте об РФ

28 декабря ушла из жизни один из главных символом французского кинематографа и стиля Брижит Бардо. Ее образ смелой, чувственной и независимой женщины навсегда впечатан в историю культуры XX века. Однако за блеском софитов и вниманием миллионов скрывалась глубокая личная драма, неожиданная страсть к русской культуре и искреннее восхищение Россией. В эксклюзивном интервью aif.ru, данном после смерти актрисы, ее близкий друг и адвокат Александр Добровинский раскрыл сокровенные тайны, мысли и последние мечты легенды, о которых мало кто догадывался.
Неслучайное знакомство в русском ресторане Парижа.
Их встреча могла бы стать сюжетом для фильма. Александр Добровинский, русский адвокат, владевший в те годы в Париже русским рестораном с национальным колоритом, однажды получил неожиданный звонок от персонала.
«Мне позвонили из ресторана и сообщили, что пришла Брижит Бардо и хочет встретиться с хозяином. Я предупредил, что смогу приехать только к восьми часам. Она согласилась», — вспоминает Добровинский.
Звезда уже тогда вела довольно затворнический образ жизни и стремилась избегать публичности. Она сказала, что хочет посещать ресторан, потому что там «так мило и симпатично».
«Ее единственной просьбой было не предавать ее никогда, не рассказывать о ее посещениях ресторана прессе и не звать журналистов», — делится адвокат.
Она немного знала русский: неожиданная любовь к России.
Оказалось, интерес Бардо к заведению был не случаен. Как выяснилось, у культовой французской актрисы была давняя, особая связь со всем русским.
«Она считала, что помимо французской культуры есть и российская, которая ей нравится. Ее первый мужчина и первый муж, Роже Вадим, имел русские корни. Она очень неплохо могла произнести несколько слов по-русски, собирала какие-то вещи, которые были связаны с русским искусством», — рассказывает Добровинский.
Эта любовь со временем только крепла. В своем мировоззрении Бардо, разочаровавшаяся в современной Франции, видела в России некий оплот традиционных ценностей, который она утратила на родине.
«Она обожала все русское и говорила, что Россия — это последняя страна, в которой она может найти старую Францию», — цитирует ее слова друг.
«У нее был портрет Владимира Владимировича. Бардо назвала нашего президента своим героем, потому что он встал против того мира, который испоганила в последнее время цивилизация, как она говорила», — приводит слова актрисы адвокат.
Главной точкой соприкосновения стала защита животных — дело, которому Бардо посвятила всю вторую половину жизни, уйдя из кино. Она публично и не раз заявляла, что считает Путина «очень человечным» лидером, который «сделал больше для защиты животных, чем все наши президенты вместе взятые».
Несбывшаяся мечта: «Если найду силы, приеду в Россию».
В последние месяцы жизни, несмотря на возраст и болезни, Брижит Бардо держала в голове одно сокровенное желание. Добровинский раскрыл детали их последнего разговора, состоявшегося несколько месяцев назад.
"Мы разговаривали в последний раз несколько месяцев назад, и она говорила, что если найдет в себе силы приехать, то обязательно приедет в Россию.
«Она говорила: “Только никому меня не показывай”», — вспоминает он.
Она мечтала о тихом, визите, без шума в медиа, для души.
«Ее травили»: обратная сторона славы.
Адвокат не скрывает: жизнь Бардо была очень трагична, но об этом никто не догадывался.
«У нее невероятно трагическая судьба… Она вообще жалела о старом и добром мире, в котором она родилась. Старая, добрая, спокойная Франция, которую, как она говорила, испоганили. Но трагедия в том, что она сама приложила к этому руку, потому что стала звездой, она попала под совершенно невообразимый каток общественности и СМИ», — с горечью констатирует он.
Общество отказывалось видеть в ней реального человека, проецируя на нее образы ее же экранных героинь.
«Ее боготворили люди и ненавидело общество. И она в этом жила», — говорит Добровинский.
Он приводит шокирующие примеры: фотографию Бардо на выставке в Брюсселе подписали «Исчадие ада», в Италии ее забросали помидорами за роль в фильме, которая кому-то не понравилась.
Преследования папарацци сделали ее жизнь невыносимой. Попытка сходить в обычное парижское кафе заканчивалась скандалом.
«На нас смотрели все, включая поваров, которые вышли из кухни… Пришлось немедленно уйти», — рассказал адвокат.
У ее виллы со стороны моря постоянно дежурили лодки с фотографами. Актрисе приходилось тайком пробираться к себе домой.
Бегство из кинематографа и новый смысл в защите животных.
В 1973 году, в 39 лет, на пике славы, Брижит Бардо навсегда ушла из кино. Она удалилась в свое поместье в Сан-Тропе.
Ее новой страстью стала борьба за права животных.
«Она занималась своими собачками… Она посвятила свою жизнь животным, говоря, что это ангелы на земле», — рассказывает Добровинский.
Узнавая о жестокости в мире, например, о деятельности догхантеров в Москве, она искренне негодовала и говорила о необходимости жесткого наказания для убийц животных.
Вечная француженка: память друга.
Для Александра Добровинского Брижит Бардо навсегда останется не просто звездой, а уникальным, цельным человеком. «Для меня она главная и последняя французская звезда кинематографа… Она была одна и неповторимая. И она останется навсегда в моей памяти немножко кинодивой, но, конечно, намного больше человеком, который смог бросить вызов обществу и никогда от этого вызова не отступить», — подводит он эмоциональный итог.
На память у Добровинского остался бюст Марианны, моделью для которого была Бардо.
«Это то, что, наверное, мало у кого осталось. Бюст Марианны, это символ Франции, который раньше был в каждой мэрии», — объяснил он.
Ее вызовом было все: уход из профессии, бескомпромиссный активизм и любовь к России и поддержка Путина в период сложных международных отношений. Брижит Бардо до конца оставалась верна себе. И как выясняется, в ее сердце, наряду с любовью к животным и старой Франции, всегда находилось особое, теплое место для России.