Последняя тайна Брижит: друг Бардо о Путине, русском языке и мечте об РФ

Ее вызовом было все: уход из профессии, бескомпромиссный активизм и любовь к России и поддержка Путина в период сложных международных отношений. Брижит Бардо до конца оставалась верна себе. И как выясняется, в ее сердце, наряду с любовью к животным и старой Франции, всегда находилось особое, теплое место для России.