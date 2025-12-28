Первый в мире конвертоплан весом 6 тонн совершил полет в Китае

Первый в мире шеститонный конвертоплан Lanying R6000, разработанный китайской компанией, успешно совершил первый испытательный полёт в провинции Сычуань. Об этом сообщает газета Global Times.
Аппарат способен плавно переключаться между режимом вертикального взлёта и посадки и высокоскоростного горизонтального полёта.
Его максимальная скорость достигает 550 км/ч. Это вдвое выше, чем у традиционных вертолётов, а дальность полёта составляет до 4 тыс. км.
Lanying R6000 предназначен для использования в горных и прибрежных районах, где он может значительно сократить время передвижения. Также его планируют задействовать в поисково-спасательных операциях, пожаротушении, патрулировании полицией и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Согласно прогнозам Управления гражданской авиации КНР, к 2035 году объём рынка низковысотной авиации в стране может превысить 499,5 млрд долларов США.
Ранее КНР впервые показала пуск гиперзвуковой ракеты YJ-20 с борта эсминца.