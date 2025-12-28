Объединенный штаб ОДКБ в 2026 году сосредоточится на развитии военного сотрудничества

28 декабря, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. В Москве в Международном военном центре подвели итоги деятельности Объединенного штаба ОДКБ за 2025 год и поставили задачи на 2026-й. Мероприятие прошло с участием исполняющего обязанности генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова, который с 1 января 2026 года займет пост генсека ОДКБ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.