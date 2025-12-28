Объединенный штаб ОДКБ в 2026 году сосредоточится на развитии военного сотрудничества

28 декабря, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. В Москве в Международном военном центре подвели итоги деятельности Объединенного штаба ОДКБ за 2025 год и поставили задачи на 2026-й. Мероприятие прошло с участием исполняющего обязанности генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова, который с 1 января 2026 года займет пост генсека ОДКБ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.
Таалатбек Масадыков дал высокую оценку совместной работе в этом году Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Он сообщил, что в настоящее время завершена разработка проекта плана мероприятий по реализации решений ноябрьской (2025 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, основанного на приоритетах председательства Российской Федерации.
«Документ нацелен на активную работу по совершенствованию системы управления коллективными силами ОДКБ, наращиванию потенциала национальных контингентов, развитию совместной подготовки, укреплению миротворческого потенциала и ряду других важных направлений», — уточнил Таалатбек Масадыков. -0-