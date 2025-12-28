Домовые чаты переходят в MAX: зачем это нужно и что это значит

Выбор Max связан с тем, что нужен единый и защищенный канал для общения. Предполагается, что изменения улучшат связь между жильцами и управляющими компаниями, а администраторы домовых чатов будут обязаны быстро и по делу отвечать на обращения. Законодатели ожидают, что если новый формат покажет свою эффективность, то доверие жителей к такому способу общения будет только расти, передает MK.RU.