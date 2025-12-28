Домовые чаты переходят в MAX: зачем это нужно и что это значит

Каждый многоквартирный дом должен создать чат-бот в Max до конца года.
К концу года в каждом российском многоквартирном доме должен появиться официальный чат в мессенджере Max. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Теперь управляющие компании обязаны вести коммуникацию с жильцами именно через эту платформу. По мнению законодателей, это создаст единый и защищенный канал для взаимодействия. Скачать приложение можно во всех основных магазинах приложений. Подробнее — в материале URA.RU.
Минстрой обязал создать домовые чаты в Max.
Все многоквартирные дома на территории России к концу 2025 года должны обзавестись официальными чатами в мессенджере Max. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин в ходе заседания Совета по вопросам жилищного строительства при Совете Федерации. По его словам, соответствующее поручение ранее было дано президентом и правительством РФ.
Около миллиона МКД должны будут перейти в мессенджер Max.
«До конца года по каждому многоквартирному дому должен быть создан, по сути, чат-бот, на который необходимо перенести всю коммуникацию, ранее ведущуюся в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), и официально закрепить за ним статус домового чата», — отметил Файзуллин. Его слова приводит РИА Новости.
По оценкам министра, инициатива охватит порядка одного миллиона многоквартирных домов по всей стране. Предполагается, что перевод взаимодействия в официальные чаты позволит унифицировать и упорядочить коммуникацию между жильцами, управляющими организациями и органами власти.
УК теперь должны общаться с жильцами только в Max.
Путин 28 декабря подписал закон, обязывающий управляющие организации общаться с жителями многоквартирных домов (МКД) через домовые чаты на платформе Mах в порядке, который будет определен Минстроем России. Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин подписал закон о взаимодействии управляющих компаний с жильцами в Max.
Документ также устанавливает, что решение общего собрания собственников о выборе членов совета многоквартирного дома подлежит оформлению протоколом в соответствии с требованиями, утверждаемыми ведомством. Протокол должен быть подписан, в том числе, избранными членами совета. Кроме того, порядок и сроки оформления актов приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах также будут определяться Минстроем.
В Госдуме нашли объяснение данному решению.
Выбор Max связан с тем, что нужен единый и защищенный канал для общения. Предполагается, что изменения улучшат связь между жильцами и управляющими компаниями, а администраторы домовых чатов будут обязаны быстро и по делу отвечать на обращения. Законодатели ожидают, что если новый формат покажет свою эффективность, то доверие жителей к такому способу общения будет только расти, передает MK.RU.
Как зарегистрироваться в мессенджере Max.
Для регистрации в Max нужны только базовые данные и установка приложения. Мессенджер работает на iOS и Android, а также на компьютерах с macOS и Windows. Приложение можно скачать с сайта бета-версии или из магазинов RuStore, Google Play и App Store.
При регистрации не обязательно указывать фамилию, имя можно придумать любое. В качестве фото профиля можно загрузить свою фотографию или выбрать один из доступных аватаров. После регистрации нужно дать приложению доступ к контактам в телефонной книге.