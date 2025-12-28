Трамп и Зеленский встретились в Майами

В свою очередь, американские СМИ сообщали, что президент США не ожидает ничего стоящего от предстоящей встречи. Прежде в интервью Politico американский президент подчеркнул, что ни одно предложение Зеленского по урегулированию конфликта на Украине не будет действительным без его согласия.