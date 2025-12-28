Зима нас только дразнит: Жителей Молдовы ждет ненастная погода — сильный ветер и мокрый снег

Самое время рассказать о погодке на понедельник, 29 декабря. последний понедельник года. Значит, рассказываем.
Ночью синоптики нам прогнозируют до одного градуса выше ноля. утром нас ждет нулевая температура.
Днем теплее не станет, будет +1 градус, нас ждут сильный ветер и слабый мокрый снег. Вечером опять же ожидаются нулевые тмпературы.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 17−19 метров в секунду, а относительная влажность — 80%.
