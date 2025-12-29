Ричмонд
Татарстанцам напомнили о сроках хранения новогодних салатов

Роспотребнадзор по Татарстану предупредил жителей республики о рисках пищевых отравлений в новогодние праздники.

Источник: ИА Татар-информ

Специалисты напомнили о сроках хранения праздничных блюд: салаты без майонеза не стоит хранить более 12 часов, с майонезом — не более 6 часов, холодец можно хранить до 12 часов, а жареную или запеченную курицу — до 36 часов в холодильнике.

Кроме того, ведомство рекомендовало не переедать, покупать продукты только в проверенных местах и следить за их сроками годности. Важно соблюдать гигиену на кухне: мыть руки, овощи, фрукты и зелень, использовать разные доски для сырых и готовых продуктов, а также хранить блюда при правильной температуре.