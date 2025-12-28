Ричмонд
Блогер Карина Нигай раскрыла, в какой стране отпразднует Новый год

Блогер и участница реалити-шоу Карина Нигай это новый год встретит далеко от России. Впрочем, место для празднования она выбрала вполне себе лакшери. Где и как Карина намерена отметить новый год, Нигай рассказала ненадолго до вылета. Спойлер: оливье и ёлка будут!

