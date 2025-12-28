Какие профессии будут востребованы в ближайшие годы, рассказала министр труда и соцзащиты

По ее словам, важно, что прогноз потребности экономики в кадрах максимально ориентирован на интеграцию в образовательный процесс. «Сегодня максимально должны быть все нюансы учтены в образовательных программах, траекториях для того, чтобы мы получали действительно тех специалистов, которые нужны нашей экономике. И от этого выигрывает не только бизнес, но и человек в первую очередь, потому что востребованные профессии всегда высоко оплачиваются, всегда перспективные», — резюмировала Наталия Павлюченко. -0-