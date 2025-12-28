Какие профессии будут востребованы в ближайшие годы, рассказала министр труда и соцзащиты

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко в эфире телеканала СТВ рассказала, специалисты каких отраслей будут востребованы в ближайшие два-три года, сообщает БЕЛТА.
По словам министра, прогноз баланса трудовых ресурсов — определенный ответ на вызовы нанимателей, в целом экономики. «Если говорить по технологическим вызовам — наладчики, электромеханики, станочники. Это уже не про стопроцентное физическое выполнение работ, это уже интеллектуальный труд, управление интеллектуальными системами с использованием роботов. То есть это определенные навыки и, что очень важно, повышение квалификации, развитие», — обратила внимание Наталия Павлюченко.
Второе — инфраструктурная составляющая, добавила министр. «Это как раз таки строительные профессии, электромонтажники, сварщики. Развивается индустрия, развивается инфраструктура», — конкретизировала она.
Наталия Павлюченко также подчеркнула, что крайне важно развитие инженерного образования, растет запрос от нанимателей по кадрам инженерных специальностей.
Еще одно направление — IT. «И не только (относительно. — Прим. БЕЛТА) анализа, программирования, кибербезопасности. Это IT-направление всех отраслей, которые сегодня идут через цифровизацию. Это и здравоохранение, и отдельные отрасли промышленности», — сказала министр.
«Еще одно направление — демография, уход. И специалисты в сфере здравоохранения, социальных услуг, гериатрической помощи тоже будут очень востребованы», — добавила Наталия Павлюченко.
По ее словам, важно, что прогноз потребности экономики в кадрах максимально ориентирован на интеграцию в образовательный процесс. «Сегодня максимально должны быть все нюансы учтены в образовательных программах, траекториях для того, чтобы мы получали действительно тех специалистов, которые нужны нашей экономике. И от этого выигрывает не только бизнес, но и человек в первую очередь, потому что востребованные профессии всегда высоко оплачиваются, всегда перспективные», — резюмировала Наталия Павлюченко. -0-