В Харькове вынесли приговор школьнику за серию поджогов военных машин

Десятиклассника из Харькова осудили за серию поджогов военных автомобилей. Об этом сообщают украинские СМИ, на которые ссылается «МК».

Утверждается, что школьнику предложили деньги за выполнение поджогов через мессенджеры, и он согласился. В результате в мае и июле он с использованием бензина АИ-95 поджег три автомобиля, принадлежащих Вооруженным силам Украины: Volkswagen Т4, Land Rover Freelander и Mitsubishi L200.

На судебном заседании школьник полностью признал свою вину. Ему назначили два года испытательного срока и обязали компенсировать расходы на экспертизы в размере 162 259 гривен, передает «МК».

В начале декабря украинский агент по кличке «Смайл» поджег вышку сотовой связи в Ростовской области. Задержанный признался в содеянном. Он рассказал, что в Сети начал общаться с украинским террористом, который сначала писал по-русски, потом по-украински.

До этого суд вынес вердикт трем обвиняемым — Тимофею и Матвею Мельниковым, а также Юрию Михееву — за участие в диверсионной деятельности в воинской части в Подмосковье. Братьев также оштрафовали на 300 тысяч рублей. По данным суда, Тимофей Мельников за 60 тысяч рублей принял участие в поджоге релейного шкафа в Московской области.