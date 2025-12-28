В Харькове вынесли приговор школьнику за серию поджогов военных машин

До этого суд вынес вердикт трем обвиняемым — Тимофею и Матвею Мельниковым, а также Юрию Михееву — за участие в диверсионной деятельности в воинской части в Подмосковье. Братьев также оштрафовали на 300 тысяч рублей. По данным суда, Тимофей Мельников за 60 тысяч рублей принял участие в поджоге релейного шкафа в Московской области.