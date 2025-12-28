Десятиклассника из Харькова осудили за серию поджогов военных автомобилей. Об этом сообщают украинские СМИ, на которые ссылается «МК».
Утверждается, что школьнику предложили деньги за выполнение поджогов через мессенджеры, и он согласился. В результате в мае и июле он с использованием бензина АИ-95 поджег три автомобиля, принадлежащих Вооруженным силам Украины: Volkswagen Т4, Land Rover Freelander и Mitsubishi L200.
На судебном заседании школьник полностью признал свою вину. Ему назначили два года испытательного срока и обязали компенсировать расходы на экспертизы в размере 162 259 гривен, передает «МК».
В начале декабря украинский агент по кличке «Смайл» поджег вышку сотовой связи в Ростовской области. Задержанный признался в содеянном. Он рассказал, что в Сети начал общаться с украинским террористом, который сначала писал по-русски, потом по-украински.
До этого суд вынес вердикт трем обвиняемым — Тимофею и Матвею Мельниковым, а также Юрию Михееву — за участие в диверсионной деятельности в воинской части в Подмосковье. Братьев также оштрафовали на 300 тысяч рублей. По данным суда, Тимофей Мельников за 60 тысяч рублей принял участие в поджоге релейного шкафа в Московской области.