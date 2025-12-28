Трамп: Контуры сделки по Украине уже имеются

Президент США Дональд Трамп, встречаясь с Зеленским в Мар-а-Лаго 28 декабря, отметил, что контуры сделки с Россией по Украине уже имеются. Он также подчеркнул, что все стороны серьезно относятся к этому мирному соглашению, и особенно — Россия. Об этом Трамп сказал во время короткой пресс-конференции перед переговорами.
«Я полагаю, что у нас есть контуры сделки, которая хороша для Украины и хороша для всех», — заявил американский лидер.
При этом сам Зеленский отметил, будто бы с украинской стороны план мирного урегулирования «готов на 95%». То, что он не устраивает Россию ни по одному пункту, бывший комик уточнять перед камерами, конечно, не стал.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин побеседовал с Трампом по телефону перед его встречей с Зеленским в Штатах. Американский лидер назвал этот разговор продуктивным.