Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Контуры сделки по Украине уже имеются

Дональд Трамп заявил, что Россия серьезно относится к мирной сделке по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп, встречаясь с Зеленским в Мар-а-Лаго 28 декабря, отметил, что контуры сделки с Россией по Украине уже имеются. Он также подчеркнул, что все стороны серьезно относятся к этому мирному соглашению, и особенно — Россия. Об этом Трамп сказал во время короткой пресс-конференции перед переговорами.

«Я полагаю, что у нас есть контуры сделки, которая хороша для Украины и хороша для всех», — заявил американский лидер.

При этом сам Зеленский отметил, будто бы с украинской стороны план мирного урегулирования «готов на 95%». То, что он не устраивает Россию ни по одному пункту, бывший комик уточнять перед камерами, конечно, не стал.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин побеседовал с Трампом по телефону перед его встречей с Зеленским в Штатах. Американский лидер назвал этот разговор продуктивным.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше