Ремесленная елка из Тюмени борется за победу в конкурсе «Елки России»

Тюменскую ремесленную елку приглашают поддержать в конкурсе «Елки России».
Ремесленная елка на улице Дзержинского в Тюмени участвует во всероссийском конкурсе «Елки России». Горожан призывают проголосовать за местную красавицу, чтобы помочь ей одержать победу. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономики Тюмени.
«Голосуй, а то проиграет! Кто? А вот эта красотка на фото! Это наша ремесленная елочка на Дзержинского. Она участвует в конкурсе “Елки России”», — призывают тюменцев голосовать в telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что в Тюмени утвердили программу новогодних и рождественских мероприятий на каникулы: жителей и гостей города ждут праздники, концерты, спортивные акции и выездные программы. Площадки развернутся на площади 400‑летия Тюмени, Цветном бульваре, в экопарке «Затюменский» и Центре деревянного зодчества.