Трамп отверг предположения, что РФ не настроена серьезно на мир на Украине

Президент США указал на удары Киева по территории РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что Российская Федерация не настроена серьезно на мир на в российско-украинском конфликте. Об этом он заявил журналистам перед встречей с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Также американский лидер указал на указал на удары Киева по территории РФ.

Встреча Трампа и Зеленского началась в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго в Палм-Бич. В свою очередь, американские СМИ отмечали, что президент США не ожидает ничего стоящего от предстоящих переговоров.

