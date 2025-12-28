Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что Российская Федерация не настроена серьезно на мир на в российско-украинском конфликте. Об этом он заявил журналистам перед встречей с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Также американский лидер указал на указал на удары Киева по территории РФ.
Встреча Трампа и Зеленского началась в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго в Палм-Бич. В свою очередь, американские СМИ отмечали, что президент США не ожидает ничего стоящего от предстоящих переговоров.
