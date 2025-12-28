Петкевич оценила итоги председательства Беларуси в ЕАЭС

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председательство Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году было очень эффективным. Об этом заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич заявила в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
«Очень радостно, что все-таки удалось (в это не верил практически никто, мы, белорусская сторона, этого добивались) именно в этом году в рамках нашего председательства подписать план реализации декларации на пять лет и в перспективе. Мы это сделали. Поэтому наше председательство было очень эффективным, мы выполнили практически всю стратегию, — заявила Наталья Петкевич. — Из пяти сотен мероприятий не выполнено буквально пару десятков. Я считаю, что это очень хороший результат».
В то же время она обратила внимание на остающиеся проблемные вопросы в ЕАЭС. «Ключевой момент был — мы что-то делаем и боимся, сказал Президент. Как будто боимся лишиться какой-то части суверенитета. Боимся идти на компромиссы. Глава государства отметил, что когда-то мы начинали с энтузиазмом (формировать ЕАЭС. — Прим. БЕЛТА), понимая, что мы идем к общим целям, общим рынкам, преодолению барьеров. Абсолютно осознанно понимали, что для того, чтобы создавать что-то общее, должен быть совместный путь к одной цели, в чем-то ущемляя себя, идя на компромиссы. А сейчас есть какое-то отступление», — отметила заместитель премьер-министра.
По ее словам, на саммитах порой — и это самое обидное — слишком много внимания уделяется обсуждению незначительных спорных моментов. Вместо «споров по пустякам», подчеркнула вице-премьер, необходимо решать по-настоящему важные проблемы. «Жалко времени, когда вот эта перепалка по какому-то одному слову», — добавила она.
Лидеры стран ЕАЭС на саммите в Санкт-Петербурге приняли декларацию о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года.
«Важно, что наши страны живут не только настоящим. Мы четко понимаем цели интеграции в обозримом будущем. По инициативе российской стороны подготовлена декларация, определяющая задачи развития Евразийского экономического союза до 2030 года и контуры интеграции до 2045 года. В строгом духе экономического прагматизма обозначены конкретные, понятные цели: дальнейшее строительство общего евразийского рынка, обеспечение его ключевыми товарами и ресурсами, развитие кооперации, формирование общего транспортно-логистического пространства и общего финансового рынка, активное международное позиционирование ЕАЭС», — сказал Президент Беларуси в своем выступлении на саммите. -0-