Петкевич оценила итоги председательства Беларуси в ЕАЭС

В то же время она обратила внимание на остающиеся проблемные вопросы в ЕАЭС. «Ключевой момент был — мы что-то делаем и боимся, сказал Президент. Как будто боимся лишиться какой-то части суверенитета. Боимся идти на компромиссы. Глава государства отметил, что когда-то мы начинали с энтузиазмом (формировать ЕАЭС. — Прим. БЕЛТА), понимая, что мы идем к общим целям, общим рынкам, преодолению барьеров. Абсолютно осознанно понимали, что для того, чтобы создавать что-то общее, должен быть совместный путь к одной цели, в чем-то ущемляя себя, идя на компромиссы. А сейчас есть какое-то отступление», — отметила заместитель премьер-министра.