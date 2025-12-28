Ричмонд
Марков рассказал о борьбе с фейками в TikTok и Threads

«Задачу, которую мы сами перед собой поставили, то есть доминировать на собственном информационном поле, мы будем реализовывать в том числе через социальные сети», — сказал Марат Марков.

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство будет бороться с фейками в социальных сетях. Об этом министр информации Марат Марков заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«Задачу, которую мы сами перед собой поставили, то есть доминировать на собственном информационном поле, мы будем реализовывать в том числе через социальные сети. Наши недруги тоже не дремлют, и они точно так же будут пытаться работать с нашими молодыми людьми через TikTok (в первую очередь через TikTok, понимая, что там присутствует в основном молодая аудитория) и в том числе через новые социальные сети — Threads, где уже более полумиллиона белорусов и динамика положительная», — сказал Марат Марков.

По словам министра, попытка оболванить молодых людей и заставить разувериться в собственном государстве, заставить их думать, что где-то гораздо лучше, — это прямой обман. «Это прямой фейк, и с этими фейками мы будем бороться», — заявил он. -0-