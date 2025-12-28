Ричмонд
Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за аварийного дома в ХМАО

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по жалобе жильцов аварийного дома в Нягани (ХМАО), которые годами не могут получить новое жилье. Об этом сообщили в Инфоцентре СК РФ.

Дом признали аварийным в 2020 году.

«Несущие конструкции здания 1978 года постройки разрушаются, температурный режим в жилых помещениях не соответствует установленным нормам. Несмотря на признание в 2020 году строения аварийным, до настоящего времени благоустроенное жилье собственникам не предоставлено, сроки расселения не сообщаются», — сказано в telegram‑канале ведомства.

В ХМАО началась процессуальная проверка по делу об аварийном доме. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и держать расследование на контроле в центральном аппарате ведомства.