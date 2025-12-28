Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за аварийного дома в ХМАО

«Несущие конструкции здания 1978 года постройки разрушаются, температурный режим в жилых помещениях не соответствует установленным нормам. Несмотря на признание в 2020 году строения аварийным, до настоящего времени благоустроенное жилье собственникам не предоставлено, сроки расселения не сообщаются», — сказано в telegram‑канале ведомства.