Каждый пятый работающий пенсионер в Беларуси трудится в сфере образования

«Если говорить в целом о работающем белорусе старше пенсионного возраста, то, как правило, это работа до 5 лет. Это преимущественно сфера услуг — более 55%. 65% работающих пенсионеров — женщины. А если мы говорим, где работают (пенсионеры. — Прим. БЕЛТА), это здравоохранение, образование, инженерия. И каждый пятый работающий пенсионер работает в сфере образования», — конкретизировала Наталия Павлюченко. -0-