Каждый пятый работающий пенсионер в Беларуси трудится в сфере образования

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси каждый пятый работающий пенсионер трудится в сфере образования. Об этом рассказала министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.
Какие профессии будут востребованы в ближайшие годы, рассказала министр труда и соцзащиты В Беларуси в 2025 году в свободное от учебы время были трудоустроены 125 тыс. молодых людей Как вырастут зарплаты в бюджетной сфере и пенсии в 2026 году, рассказали в Минтруда.
Министр пояснила, как на практике реализуется отмена ограничений на выплату пенсий работающим пенсионерам. «Мы видим планомерный рост того, что более охотно наше старшее поколение остается на рынке труда. Сегодня это более 480 тыс. работающих пенсионеров. Плюс к началу реализации этих изменений в законодательстве 27 тыс.», — отметила она.
«Если говорить в целом о работающем белорусе старше пенсионного возраста, то, как правило, это работа до 5 лет. Это преимущественно сфера услуг — более 55%. 65% работающих пенсионеров — женщины. А если мы говорим, где работают (пенсионеры. — Прим. БЕЛТА), это здравоохранение, образование, инженерия. И каждый пятый работающий пенсионер работает в сфере образования», — конкретизировала Наталия Павлюченко. -0-