Трамп: урегулирование конфликта на Украине может пойти очень быстро

Трамп заявил, что все стороны серьезно относятся к мирному соглашению.

Источник: Комсомольская правда

Урегулирование российско-украинского конфликта может пойти «очень быстро». Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп перед встречей с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

По словам Трампа, что все стороны серьезно относятся к этому мирному соглашению, и особенно — Россия. Также американский лидер отверг предположения, что Российская Федерация не настроена серьезно на мир на Украине.

Также он отметил, что контуры сделки с Россией по Украине уже имеются. Трамп заявлял, что по итогам встречи с Зеленским проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

