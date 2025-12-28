Трамп: урегулирование конфликта на Украине может пойти очень быстро

Урегулирование российско-украинского конфликта может пойти «очень быстро». Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп перед встречей с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
По словам Трампа, что все стороны серьезно относятся к этому мирному соглашению, и особенно — Россия. Также американский лидер отверг предположения, что Российская Федерация не настроена серьезно на мир на Украине.
Также он отметил, что контуры сделки с Россией по Украине уже имеются. Трамп заявлял, что по итогам встречи с Зеленским проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше