Зеленский: На переговорах с Трампом обсудят территориальные уступки Украины

Перед началом переговоров Трамп и Зеленский пообщались с репортерами. Американский лидер в очередной раз выразил уверенность в том, что Москва заинтересована в мире и отверг предположения о том, что Россия не настроена серьезно на урегулирование конфликта. В то же время он напомнил, что Киев наносил удары по российским территориям.