Зеленский: На переговорах с Трампом обсудят территориальные уступки Украины

В рамках переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом во Флориде будет поднят вопрос о территориальных уступках со стороны Украины. Об этом перед началом беседы с главой Белого дома заявил президент Украины Владимир Зеленский.
— Да, это мы тоже обсудим, — ответил Зеленский журналистам на соответствующий вопрос. Его слова приводит РИА Новости.
Перед началом переговоров Трамп и Зеленский пообщались с репортерами. Американский лидер в очередной раз выразил уверенность в том, что Москва заинтересована в мире и отверг предположения о том, что Россия не настроена серьезно на урегулирование конфликта. В то же время он напомнил, что Киев наносил удары по российским территориям.
В преддверии переговоров с Зеленским Трамп за час до встречи провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что разговор инициировал Трамп. Он продлился 1 час и 15 минут, и президенты договорились созвониться снова по окончании беседы Трампа с Зеленским.