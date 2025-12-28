Зеленский заявил о готовности обсудить уступки территорий с Трампом

Срочная новость.
Лидер Украины Владимир Зеленский в начале встречи с американским коллегой Дональдом Трампом во Флориде сообщил, что на проходящих там переговорах планируется обсуждать вопрос возможных территориальных уступок со стороны Украины. Слова приводит Clash Report.
