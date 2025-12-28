Оливье, елочные игрушки от дедушки и бабушки. Головченко рассказал о семейных новогодних традициях

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правления Национального банка Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о новогодних традициях в своей семье, сообщает БЕЛТА.
Говоря о том, что обязательно должно быть на праздничном столе, Роман Головченко отметил: «У всех нас есть канонические новогодние блюда: салат оливье, сельдь под шубой. Дальше уже, я думаю, у всех разнообразие. Столы ломятся. Если про нашу семью речь, мы стараемся не отягощать новогодний стол сильно калорийными, жирными блюдами. Обычно это много овощей, мясо на гриле, много разных закусок».
Председатель правления Нацбанка поделился, что его любимые елочные игрушки — те, которые достались еще от дедушки и бабушки. «(Игрушки. — Прим. БЕЛТА) довоенного производства. Ватные, очень ценные. Они прошли сквозь все лихолетья, турбулентности», — добавил он. -0-
