Оливье, елочные игрушки от дедушки и бабушки. Головченко рассказал о семейных новогодних традициях

Говоря о том, что обязательно должно быть на праздничном столе, Роман Головченко отметил: «У всех нас есть канонические новогодние блюда: салат оливье, сельдь под шубой. Дальше уже, я думаю, у всех разнообразие. Столы ломятся. Если про нашу семью речь, мы стараемся не отягощать новогодний стол сильно калорийными, жирными блюдами. Обычно это много овощей, мясо на гриле, много разных закусок».