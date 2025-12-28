Ричмонд
Лукашенко поставил силовикам «новогоднюю» задачу. Вольфович поделился подробностями

«Президента, как и всех людей в погонах, волнует самая главная задача — обеспечить безопасность, хорошее проведение праздников, чтобы люди не чувствовали какого-то неудобства, дискомфорта», — сказал Александр Вольфович.

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовым ведомствам обеспечить безопасное проведение новогодних праздников. Об этом государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«Президента, как и всех людей в погонах, волнует самая главная задача — обеспечить безопасность, хорошее проведение праздников, чтобы люди не чувствовали какого-то неудобства, дискомфорта. Люди в погонах, естественно, несут службу в усиленном режиме, начиная с государственной границы. Президентом поставлена самая главная задача: сделайте так, чтобы люди в праздники не вспоминали про людей в погонах. Наверное, это будет лучшая награда и похвала людям в погонах, если все будет спокойно», — сказал Александр Вольфович. -0-

Скриншот видео телеканала «Беларусь 1».

