Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге мотоциклисты пытались устроить пробег в костюмах Дедов Морозов

Инспекторы ДПС в Санкт-Петербурге предотвратили проведение несогласованного мотопробега в костюмах Дедов Морозов.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и области не дали мотоциклистам провести несогласованный пробег в костюмах Дедов Морозов.

Специалисты узнали о запланированной костюмированной встрече в результате мониторинга Сети. Около 25 мотоциклиcтов собирались участвовать в ней.

«Несмотря на официальное завершение мотосезона осенью, в конце года инспекторы ДПС предотвратили проведение несогласованного мотопробега. За нарушение правил дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности нескольких любителей эффектной езды по различным статьям КоАП РФ», — сообщает региональная Госавтоинспекция.

Среди статей, в частности, есть управление транспортным средством с нечитаемыми номерами, нарушение правил использования ремней и шлемов. При этом два человека остались без своих мотоциклов на длительное время, поскольку в ходе проверки обнаружили изменения VIN.

Ранее сообщалось, что жителя Анапы в костюме Деда Мороза задержали за нелегальные фотосессии.