В Петербурге мотоциклисты пытались устроить пробег в костюмах Дедов Морозов

Сотрудники Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и области не дали мотоциклистам провести несогласованный пробег в костюмах Дедов Морозов.
Специалисты узнали о запланированной костюмированной встрече в результате мониторинга Сети. Около 25 мотоциклиcтов собирались участвовать в ней.
«Несмотря на официальное завершение мотосезона осенью, в конце года инспекторы ДПС предотвратили проведение несогласованного мотопробега. За нарушение правил дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности нескольких любителей эффектной езды по различным статьям КоАП РФ», — сообщает региональная Госавтоинспекция.
Среди статей, в частности, есть управление транспортным средством с нечитаемыми номерами, нарушение правил использования ремней и шлемов. При этом два человека остались без своих мотоциклов на длительное время, поскольку в ходе проверки обнаружили изменения VIN.
Ранее сообщалось, что жителя Анапы в костюме Деда Мороза задержали за нелегальные фотосессии.