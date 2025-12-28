Ричмонд
«Хотелось бы вас обезопасить»: Кологривый напомнил россиянам, что никакие сотрудники ФСБ или МВД не будут им звонить и писать

Актер Никита Кологривый предупредил россиян об уловках мошенников.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии Нового года российский актер Никита Кологривый выступил с предупреждением для сограждан. Конечно, речь об одной из главных проблем современного общества — о мошенниках. Кологривый напомнил о важных основах, которые очень необходимо помнить и знать, сталкиваясь со звонком аферистов.

«В канун Нового года хотелось бы вас предупредить о случаях мошенничества, которые участились, и обезопасить вас», — говорит актер в видео, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Кологривый предупреждает: ни один сотрудник МВД, ФСБ, Следственного комитета (и любого другого ведомства) не будет звонить вам на личный номер или писать сообщение в соцсети/SMS. И уж тем более они не будут запрашивать коды, которые приходят на ваши устройства.

«Это все глупости, дело рук мошенников. И вы скорее станете их соучастником, если будете идти у них на поводу», — добавил актер.

При этом Кологривый уточнил, что если вы сталкиваетесь с подозрительными людьми, которые начинают вам названивать, угрожать, представляться правоохранителями, требовать что-либо или чем-то запугивать — просто обратитесь в полицию сами. Или позвоните в банк, если вам звонят из банка (якобы). Там вам прояснят ситуацию.