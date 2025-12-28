Голливудский актер полюбил скандальую рок-группу из Екатеринбурга. Скрин

Актер Иэн Армитедж, игравший роль Шелдона Купера в ситкоме «Детство Шелдона» (приквел сериала «Теория Большого взрыва» — прим. ред. URA.RU) любит руссукю музыку. В его топ попала группа «Курара», которая по итогам года вошла в его личный топ, уступив лишь музыканту Скриптониту. Об этом актер рассказал в своих соцсетях.