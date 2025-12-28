Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голливудский актер полюбил скандальую рок-группу из Екатеринбурга. Скрин

Актер Иэн Армитедж, игравший роль Шелдона Купера в ситкоме «Детство Шелдона» (приквел сериала «Теория Большого взрыва» — прим. ред. URA.RU) любит руссукю музыку. В его топ попала группа «Курара», которая по итогам года вошла в его личный топ, уступив лишь музыканту Скриптониту. Об этом актер рассказал в своих соцсетях.

«Курара» заняла второе место по прослушиваниям у актера.

Актер Иэн Армитедж, игравший роль Шелдона Купера в ситкоме «Детство Шелдона» (приквел сериала «Теория Большого взрыва» — прим. ред. URA.RU) любит руссукю музыку. В его топ попала группа «Курара», которая по итогам года вошла в его личный топ, уступив лишь музыканту Скриптониту. Об этом актер рассказал в своих соцсетях.

Согласно странице Армитеджа в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), «Курара» заняла второе место в его личном топе музыки. На первом месте расположился Скриптонит. Также актер любит группы «Кино» и «Гражданская оборона».

Ранее группа «Курара» отправилась в тур по городам заграницы. Это произошло после массовых отмен выступлений группы летом 2024 года.