Голливудский актер полюбил скандальую рок-группу из Екатеринбурга. Скрин

«Курара» заняла второе место по прослушиваниям у актера.
Актер Иэн Армитедж, игравший роль Шелдона Купера в ситкоме «Детство Шелдона» (приквел сериала «Теория Большого взрыва» — прим. ред. URA.RU) любит руссукю музыку. В его топ попала группа «Курара», которая по итогам года вошла в его личный топ, уступив лишь музыканту Скриптониту. Об этом актер рассказал в своих соцсетях.
Согласно странице Армитеджа в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), «Курара» заняла второе место в его личном топе музыки. На первом месте расположился Скриптонит. Также актер любит группы «Кино» и «Гражданская оборона».
Ранее группа «Курара» отправилась в тур по городам заграницы. Это произошло после массовых отмен выступлений группы летом 2024 года.