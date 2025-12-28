Трамп ответил на вопрос о решении по замороженным активам РФ: что сказал президент США

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о действиях с замороженными российскими активами в Европе на данный момент не принято. Об этом Трамп заявил, принимая главу киевского режима Владимира Зеленского в своей резиденции.
Встреча Трампа и Зеленского проходит в воскресенье, 28 декабря, в Майами.
«Ничего из этого определено не было», — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос.
Король Бельгии Филипп ранее поддержал позицию правительства государства по вопросу замороженных активов России, которое выступает против незаконного изъятия средств.
Как ранее писал сайт KP.RU, в середине декабря Банк России подал в Арбитражный суд города Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании причиненных регулятору убытков из-за заморозки российских активов.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что в случае изъятия суверенных активов, Россия будет преследовать государства ЕС, которые попробуют изъять российскую собственность, до скончания века.