Как проходил финал шоу «Звезды в джунглях 2»: кто победил и сколько получил

С 28 сентября по 28 декабря 2025 года на канале ТНТ выходил второй сезон шоу «Звезды в джунглях».
28 декабря 2025 года на канале ТНТ состоялся грандиозный финал второго сезона экстремального реалити-шоу «Звезды в джунглях». Три суперфиналиста сражались за главный приз в 7 миллионов рублей, преодолевая трехэтажную конструкцию с опасными испытаниями. Напряжение достигло предела — победитель определился в последние минуты. Подробнее о финале, испытаниях и победителе — в материале.
Что за шоу «Звезды в Джунглях».
«Звезды в джунглях» — экстремальное реалити-шоу на телеканале ТНТ, где российские знаменитости выживают в тропических условиях, сражаясь за многомиллионный приз. Проект стартовал в 2021 году под названием «Звезды в Африке» и быстро завоевал популярность благодаря острым конфликтам, опасным испытаниям и искренним эмоциям участников.
Второй сезон «Звезд в джунглях» снимался на острове в Карибском море, в Доминиканской Республике. В отличие от африканской саванны первых пяти сезонов, новая локация предложила участникам не менее суровые испытания: тропическая жара, опасные насекомые, змеи и постоянный голод.
Суть проекта проста, но жестока: знаменитости живут в спартанских условиях, практически без еды и удобств. За выполнение испытаний они получают «монеты» — условную валюту, которую можно либо положить в общий призовой фонд, либо потратить на еду и воду. Каждый выпуск кто-то покидает проект по результатам голосования, а в финале остается лишь один победитель.
Ведущие шоу — Ольга Бузова и Михаил Галустян, которые комментируют происходящее и проводят церемонии. Во втором сезоне приняли участие 19 звезд российского шоу-бизнеса: актеры, комики, блогеры, спортсмены и музыканты. Призовой фонд мог достичь более 20 миллионов рублей, но участники потратили значительную часть на еду и комфорт. Финальный выпуск второго сезона вышел 28 декабря 2025 года и стал кульминацией двухмесячной борьбы за выживание и главный приз.
Кто вышел в финал шоу «Звезды в джунглях 2».
Ведущие второго сезона реалити-шоу «Звёзды в джунглях» — Михаил Галустян и Ольга Бузова.
В последний день проекта осталось пятеро участников: актриса Анна Цуканова-Котт, резиденты Comedy Club Екатерина Шкуро и Андрей Минин, звезда «Дома-2» Ирина Пинчук и актер Ренат Мухамбаев. Эта пятерка сильнейших должна была пройти отборочное испытание, чтобы определить тройку суперфиналистов.
Утро финального дня началось с легкого испытания за монеты — участникам нужно было собрать математический пример на вращающихся кубиках. Справились за минуту и пополнили призовой фонд на 400 тысяч рублей. Однако впереди их ждало главное испытание дня.
Какие испытания были в финале шоу «Звезды в джунглях 2».
Отборочное испытание: полоса препятствий.
Чтобы попасть в суперфинал, участникам предстояло пронести три мяча через сложную полосу препятствий. Задание состояло из нескольких этапов:
Запуск мячей по желобу — участник должен был запустить мяч по желобу сверху, пробежать снизу через веревочные препятствия и поймать мяч на выходе. Повторить со вторым мячом. Грязевая преграда — с двумя мячами в руках нужно было проползти под низкой сеткой в грязи. Распутывание каната — необходимо было распутать сложную косичку из веревок, чтобы сверху спустился ключ для ящика с третьим мячом. Меткий бросок — финальный этап требовал забросить все три мяча в тазики с помощью деревянных палок (поставить мяч на одну палку и ударить второй).
Испытание оказалось непростым. Анна Цуканова-Котт застряла на первом этапе с желобами, поцарапала ногу и отказалась продолжать, став первой выбывшей.
Ренат Мухамбаев показал уверенное лидерство — первым распутал канаты и первым справился с бросками мячей, став первым суперфиналистом. За ним следовали Ирина Пинчук, Екатерина Шкуро и Андрей Минин, которые примерно в одно время приступили к финальному этапу с мячами.
Девушкам не хватало силы для мощных ударов, их мячи не долетали до тазиков. Ирина Пинчук оказалась чуть быстрее и стала второй суперфиналисткой. Последнее место разыгрывали Шкуро и Минин. Несмотря на долгое занятие баскетболом, Андрей долго мазал, но в итоге справился быстрее и стал третьим суперфиналистом. Екатерина Шкуро выбыла в шаге от победы.
Особая церемония и голосование.
«Звезды в джунглях 2» — реалити-шоу, в котором участники пытаются выжить в экстремальных условиях.
Вечером участников ждал сюрприз — сытный ужин с мясом, салатами и лепешками. Ведущие Ольга Бузова и Михаил Галустян подвели финансовые итоги проекта: выяснилось, что участники могли заработать более 20 миллионов рублей, если бы выполняли все дополнительные задания и экономили на еде. За время проекта на питание ушло 11 миллионов рублей.
Ведущие также раскрыли секреты: оказалось, что прямо за домом росли съедобные растения — юкка и укроп, а легендарная золотая монета за миллион рублей все это время лежала под камнем у дорожки рядом с мини-баром.
Далее состоялось голосование выбывших участников за самого достойного суперфиналиста:
За Ирину Пинчук проголосовали 3 человека За Рената Мухамбаева — 5 голосовЗа Андрея Минина — 7 голосов.
Победитель голосования Андрей Минин получил бонус — дополнительный миллион рублей к призовому фонду в случае победы.
Последнее утро перед суперфиналом на шоу «Звезды в джунглях 2».
Финальный день начался с роскошного завтрака — омлеты, брускетты, десерты, мясная и сырная нарезка, молочные коктейли. Чтобы получить его, участники должны были сочинить четверостишие о проекте и хором его прокричать. Справились за пару минут.
Затем спонсор добавил 1 миллион рублей к призовому фонду за собранные за весь проект 19 банок колы. Итоговый призовой фонд составил 7 миллионов рублей.
Дополнительное мини-испытание за еще один миллион предлагало суперфиналистам точно угадать их общий вес. Назвали 230 кг, а реально весили 226 кг (Минин — 91 кг, Пинчук — 52 кг, Мухамбаев — 83 кг). Промахнулись на 4 килограмма и миллион не получили.
Финальное испытание: кто победил в «Звездах в джунглях 2».
Суть решающего испытания.
Суперфиналистам предстояло подняться на третий этаж трехэтажной башенной конструкции, состоящей из трех отдельных корпусов. На каждом этаже их ждали испытания:
Первый этаж: установить диски с решетками в специальные пазы, чтобы получить ключ и открыть дверь на второй этаж.
Второй этаж: с помощью гаечных ключей открутить множество гаек с длинных болтов, освободить диски, получить ключ на третий этаж.
Третий этаж: развязать сложные узлы на канатах, освободить диски, забраться на крышу и разрубить мачете канат, чтобы опустить флаг.
Кто первым опустит флаг — тот становится победителем и забирает 7 миллионов рублей.
Как проходила борьба.
На первом этаже с решетками все трое шли примерно на равных, хотя Ирина Пинчук чуть вырвалась вперед. Однако Андрей Минин первым открыл дверь на второй этаж, сразу за ним — Ренат Мухамбаев.
Второй этаж с гайками стал решающим. Ренат на синхроне признался, что в детстве часто собирал и разбирал машины, поэтому работа с гайками далась ему легко. Более того, он догадался работать одновременно двумя руками — одной откручивал гаечным ключом, второй продолжал откручивать вручную, не теряя время. Эта хитрость позволила ему резко вырваться вперед.
Пока Минин и Пинчук боролись с гайками на втором диске, Мухамбаев уже поднялся на третий этаж и приступил к развязыванию узлов. Отставание соперников было катастрофическим — Ренат опережал на целый этаж.
Победитель второго сезона шоу «Звезды в джунглях 2».
Локация для съемок: остров в Карибском море.
Ренат Мухамбаев первым развязал все узлы, забрался на крышу, разрубил канат и опустил флаг. Он стал победителем второго сезона «Звезд в джунглях» и обладателем главного приза — 7 миллионов рублей.
38-летний актер и резидент Comedy Club не сдерживал эмоций. «Я не эмоциональный человек, стараюсь все держать в себе. Но, честно говоря, у меня сейчас зашкаливают эмоции. Дорогие, простите меня за них. Я победитель!» — сказал Ренат сквозь слезы.
Почему победа была так важна для Рената Мухамбаева.
Победитель объяснил, почему так расчувствовался: «Слезы у меня пробились, потому что я знаю, сколько у моей семьи проблем. Отец попал в больницу, у него десятая операция за полгода. У родителей супруги сгорел дом, нужно его отстроить. Мой тесть строил его 11 лет. Я обещал родным, что сделаю все для их благополучия. И я смог».
Ирина Пинчук и Андрей Минин поздравили победителя и признались, что рады за него. «Сегодня победил достойный игрок. За него многие болели. Он очень хороший человек — воспитанный, добрый, мудрый, понимающий. Я им восхищаюсь», — отметила Ирина.