Трамп предложил журналистам перекусить на встрече с Зеленским

Лидер США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским предложил журналистам перекусить в ожидании итогов переговоров.
«Не хотите ли вы чего-нибудь перекусить в это время? Да или нет? Вы можете ответить. Да? Хорошо. Выведите их на улицу. Скажите шеф-повару. Дай им немного ланча, ладно? Спасибо вам, пресса», — сказал Дональд Трамп.
Сегодня, 28 декабря, в резиденции Мар-а-Лаго, которая расположена в американском штате Флорида, проходит встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Перед этим состоялся телефонный разговор лидера США и Владимира Путина.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, беседа длилась 1 час и 15 минут. Он отметил, что разговор имел дружеский, доброжелательный и деловой характер.
Юрий Ушаков добавил, что Владимир Путин и Дональд Трамп договорились переговорить повторно по итогам встречи главы Белого дома и Владимира Зеленского.