Трамп предложил журналистам перекусить на встрече с Зеленским

Дональд Трамп попросил журналистов покинуть место переговоров с Владимиром Зеленским.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским предложил журналистам перекусить в ожидании итогов переговоров.

«Не хотите ли вы чего-нибудь перекусить в это время? Да или нет? Вы можете ответить. Да? Хорошо. Выведите их на улицу. Скажите шеф-повару. Дай им немного ланча, ладно? Спасибо вам, пресса», — сказал Дональд Трамп.

Сегодня, 28 декабря, в резиденции Мар-а-Лаго, которая расположена в американском штате Флорида, проходит встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Перед этим состоялся телефонный разговор лидера США и Владимира Путина.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, беседа длилась 1 час и 15 минут. Он отметил, что разговор имел дружеский, доброжелательный и деловой характер.

Юрий Ушаков добавил, что Владимир Путин и Дональд Трамп договорились переговорить повторно по итогам встречи главы Белого дома и Владимира Зеленского.

