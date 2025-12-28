NYP: В США столкнулись два вертолета, один человек погиб

Два вертолета столкнулись в воздухе и упали в США недалеко от аэропорта. Об этом сообщает New York Post.
Инцидент произошел в районе города Хаммонтон в американском штате Нью-Джерси недалеко от аэропорта. Отмечается, что один вертолет упал в лесополосе, а второй рухнул в районе городской застройки.
На местах происшествия возникли пожары, он сопровождаются черными столбами дыма. Федеральное управление гражданской авиации подтвердило факт крушения и сообщило, что на борту находились только пилоты. Сообщается, что один из них погиб.
На месте работают спецслужбы, а также правоохранительные органы.
Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование.
Ранее KP.RU писал, что вертолет с четырьмя пассажирами на борту потерпел крушение в горной долине Вальтеллине на севере Ломбардии в Италии, люди выжили.