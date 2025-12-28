Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что сейчас идут финальные стадии переговоров по Украине

Прямо сейчас идут финальные стадии переговоров по Украине. С таким заявлением в воскресенье, 28 декабря, выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Прямо сейчас идут финальные стадии переговоров по Украине. С таким заявлением в воскресенье, 28 декабря, выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

— Я думаю, мы на финальных стадиях переговоров, и мы посмотрим… Либо этот конфликт завершится, либо он будет продолжаться еще очень долгое время, — высказался американский лидер перед началом переговоров с президентом Украины Владимир Зеленским.

По его мнению, если бои продолжатся, потери могут достигнуть миллионов, а этого никто не хочет. Трансляцию беседы президентов США и Украины с журналистами вел CNBC на YouTube.

В ходе общения с репортерами американский лидер также в очередной раз выразил уверенность в том, что Москва заинтересована в мире, и отверг предположения о том, что Россия не настроена серьезно на урегулирование конфликта.

При этом перед встрече с Зеленским глава Белого дома провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что разговор инициировал Трамп. Он продлился 1 час и 15 минут, и президенты договорились созвониться снова по окончании беседы Трампа с Зеленским.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше