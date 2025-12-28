В Минприроды назвали самый действенный механизм борьбы с борщевиком Сосновского

Татьяна Железнова обратила внимание, что с учетом биологии вида и мнений ученых можно сдерживать распространение и численность этого инвазивного растения. «Оно агрессивное, быстро распространяется, дает много семян. Создана полная нормативно-правовая система — от начала до завершения работ. Методология прописана в технических нормативных актах. Обязанность лежит на землепользователе. Прописаны мероприятия, сроки, способы борьбы. Если землепользователи будут качественно и своевременно выполнять их, есть шанс победить или хотя бы эффективно сдерживать», — пояснила она.