На трассе «Ростов — Ставрополь» произошло смертельное ДТП

В 15:20 на 118-м километре трассы 21-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» не выдержал безопасное расстояние до двигавшейся впереди машины «Сузуки Гранд Витара». В результате произошло столкновение, из-за которого «Сузуки» вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем «Лексус».