На трассе «Ростов — Ставрополь» произошло смертельное ДТП

На автодороге «Ростов — Ставрополь» в Целинском районе вечером 28 декабря произошла тяжелая авария со смертельным исходом. По предварительным данным Госавтоинспекции, причиной стала несоблюденная дистанция.
В 15:20 на 118-м километре трассы 21-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» не выдержал безопасное расстояние до двигавшейся впереди машины «Сузуки Гранд Витара». В результате произошло столкновение, из-за которого «Сузуки» вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем «Лексус».
Вследствие аварии пассажирка «Сузуки», 39-летняя женщина, скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.
В настоящий момент на месте происшествия работают следователи Главного следственного управления и сотрудники Госавтоинспекции.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!