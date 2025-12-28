Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе «Ростов — Ставрополь» произошло смертельное ДТП

В ДТП в Ростовской области погибла женщина.

Источник: Комсомольская правда

На автодороге «Ростов — Ставрополь» в Целинском районе вечером 28 декабря произошла тяжелая авария со смертельным исходом. По предварительным данным Госавтоинспекции, причиной стала несоблюденная дистанция.

В 15:20 на 118-м километре трассы 21-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» не выдержал безопасное расстояние до двигавшейся впереди машины «Сузуки Гранд Витара». В результате произошло столкновение, из-за которого «Сузуки» вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем «Лексус».

Вследствие аварии пассажирка «Сузуки», 39-летняя женщина, скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи Главного следственного управления и сотрудники Госавтоинспекции.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!