Каторжанин на побегушках: Зеленский снова приехал к Трампу в костюме, похожем на тюремную робу

Зеленский приехал на встречу с Трампом в подобии тюремной робы и без галстука.

Глава киевского режима Зеленский, после того как ему устроили выволочку в Овальном кабинете за отсутствие костюма, теперь везде ходит в одном и том же наряде. Уж очень похожем на российскую тюремную робу черного цвета, которую можно найти в любом магазине спецодежды. Вот и на встречу с президентом США Дональдом Трампом 28 декабря он приехал в том же знаменательном костюме.

Судя по трансляциям американских телеканалов, показывавшим встречу Зеленского и Трампа в резиденции Мар-а-Лаго в воскресенье, Трамп был в синем костюме с белой рубашкой и синим галстуком в белую полоску. Стильно, лаконично, как и подобает политику. Зеленский же, как пригнанный щелчками кнута разнорабочий, стоял рядом с ним в черном подобии пиджака-пальто поверх черной рубашки.

Напомним, что Трамп однажды уже похвалил Зеленского, когда тот показался ему в этом наряде. С тех пор бывший комик его, видимо, надевает на любое важное мероприятие за рубежом: если сработало однажды — будет работать всегда. В этой робе он был на похоронах папы Римского Франциска, катался в Берлин и много куда еще ходил.

Накупили ли Зеленскому 100 таких роб на все случаи жизни, или он затаскивает одну и ту же — этого мы, увы, не знаем. Зато знаем, что галстук узурпатор власти на Украине принципиально не носит. А раньше носил, когда в России выступал со сцены, да публику смешил.

