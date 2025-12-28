Стресс из-за нехватки денег ускоряет старение сердца сильнее болезней

Сравнив девять социальных факторов, они пришли к выводу, что именно финансовые трудности сильнее всего влияют на скорость старения сердца. Так, у тех, кто испытывал денежные проблемы, риск смерти оказался на 60 процентов выше, в то время как перенесенный ранее инфаркт увеличивал смертность лишь на 10 процентов. В числе других факторов ускоренного старения сердца оказались нестабильная ситуация с жильем и дефицит качественных продуктов питания.