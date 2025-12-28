Стресс из-за нехватки денег ускоряет старение сердца сильнее болезней

Стресс, который возникает из-за нехватки денег, отражается на состоянии сердца сильнее традиционных медицинских факторов, приводит журнал Vice результаты исследования специалистов клиники Мэйо в США.
С помощью ИИ эксперты провели анализ около 300 тыс. плановых электрокардиограмм, сделанных в 2018—2023 годах. Они оценивали так называемый «электрический возраст» сердца — степень износа его проводящей системы, которая не всегда совпадает с биологическим возрастом человека.
Сравнив девять социальных факторов, они пришли к выводу, что именно финансовые трудности сильнее всего влияют на скорость старения сердца. Так, у тех, кто испытывал денежные проблемы, риск смерти оказался на 60 процентов выше, в то время как перенесенный ранее инфаркт увеличивал смертность лишь на 10 процентов. В числе других факторов ускоренного старения сердца оказались нестабильная ситуация с жильем и дефицит качественных продуктов питания.
Социальные условия оказывают более сильное влияние на состояние сердца, чем рацион или даже уже имеющиеся заболевания пациента, сделали вывод исследователи.
Ранее исследователи Школы высоких исследований Сант Анна в Пизе пришли к выводу, что сохранение связи сердца с блуждающим нервом, особенно с правым его ответвлением, может быть ключом к замедлению старения этого органа.