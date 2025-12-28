Боец Александр Емельяненко заявил, что развёлся с супругой

Российский боец ММА Александр Емельяненко в социальных сетях объявил о разводе со своей женой Полиной Селедцовой.
«Что делал в МФЦ? Честно? С женой разводился. У неё своя жизнь, у меня своя. Если нет любви, то нечего жить вместе. Наберитесь смелости и приходите разводиться. Как-то так», — сообщил спортсмен.
Пара впервые расписалась в 2015 году, но уже через три года рассталась. В октябре 2022 года они возобновили отношения и повторно узаконили брак.
Александр Емельяненко — многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы и бывший чемпион мира по версии ProFC. В ММА на его счету 41 поединок: 30 побед (из них 20 — нокаутом), 10 поражений и 1 ничья.
Последний бой Емельяненко провёл в декабре 2024 года, победив Алексея Гончарова нокаутом в первом раунде. До этого, в мае 2023 года, он одержал победу болевым приёмом над Евгением Ершовым.
Ранее сообщалось, что бывший боец UFC Джеронимо дос Сантос бесследно исчез во время купания в реке Рио-Негро — крупнейшем левом притоке Амазонки. Позже его тело обнаружили.