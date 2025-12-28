Ричмонд
Колтаков лидирует по ледовому спидвею в Шадринске

Дмитрий Колтаков уверенно лидирует после второго дня полуфинального этапа личного чемпионата России по ледовому спидвею в Шадринске. Мотогонщик из Владивостока набрал максимальное количество очков, укрепив свое первое место в общем зачете. Об этом сообщается в группе FC SPEEDWAY RUSSIA в социальной сети «ВКонтакте».

«На стадионе “Торпедо” в Шадринске гонщик (выступает за Владивосток) набрал максимальные 14 очков. Он возглавил общий зачет соревнований с 28 баллами», — говорится в данных итоговой таблицы.

По итогам второго дня второе место занял Иван Гаврилов из Каменск-Уральского (13 очков), а третью строчку — Дмитрий Хомицевич (11 очков). В пятерку лучших также вошли Владислав Мартьянов (11 очков), Дмитрий Солянников (10 очков) и Иван Куценко (9 очков). По итогам двухдневных соревнований право выступить в финале чемпионата, который пройдет 22−23 февраля в Шадринске, получат девять лучших спортсменов.