Диетолог предложила необычную, но полезную подачу салатов

Подача салатов и закусок на тарталетках — красивый и удобный вариант для новогоднего стола. Однако, тарталетки сделаны из хлеба, что может сделать и без того тяжелые блюда еще более калорийными. Чем заменить тесто, рассказала aif.ru диетолог, нутрициолог София Кованова.