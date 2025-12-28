Диетолог предложила необычную, но полезную подачу салатов

Подача салатов и закусок на тарталетках — красивый и удобный вариант для новогоднего стола. Однако, тарталетки сделаны из хлеба, что может сделать и без того тяжелые блюда еще более калорийными. Чем заменить тесто, рассказала aif.ru диетолог, нутрициолог София Кованова.
— Вместо тарталеток из теста возьмите салат Романо или Айсберг. Он отлично сочетается с мясом и рыбой. А для подачи икры можно использовать половинки сваренных вкрутую яиц. С хлебом или тарталеткой, конечно традиционно, но менее полезно, — пояснила специалист.
Она также посоветовала вместо картошки положить в привычные салаты авокадо, а вместо майонеза — оливковое масло.
Кстати, чтобы задобрить символ года, нужно учитывать особенности этого животного. Так, лучше делать меньше тяжелого и жареного: вместо жирной свинины предпочтение можно отдать птице и рыбе. На праздничном столе также обязательно должны быть орехи, ягоды и овощи, сообщила ранее «Российская газета».