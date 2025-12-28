Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Нацбанка Головченко раскрыл, что поставит и что не поставит на свой новогодний стол

Глава Нацбанка Головченко раскрыл, что поставит и не поставит на новогодний стол.

Источник: Комсомольская правда

Глава Национального банка Беларуси Роман Головченко раскрыл в эфире телеканала «Беларусь 1», что поставит и что не поставит на новогодний стол у себя дома.

«У всех нас есть канонические новогодние блюда: салат оливье, сельдь под шубой. Дальше уже, я думаю, у всех разнообразие. Столы ломятся», — заметил Головченко.

Также он привел пример собственной семьи:

«Мы стараемся не отягощать новогодний стол сильно калорийными, жирными блюдами. Обычно это много овощей, мясо на гриле, много разных закусок».

Говоря о новогодних традициях, Роман Головченко вспомнил свои любимые, еще довоенные, елочные игрушки, — память о дедушке и бабушке.

«Ватные, очень ценные. Они прошли сквозь все лихолетья, турбулентности», — сказал председатель Правления Нацбанка.

Тем временем глава Администрации президента Дмитрий Крутой раскрыл рабочий график Александра Лукашенко на начало 2026 года.

Также министр труда и соцзащиты Наталия Павлюченко сказала, что рост пенсий белорусов в 2026 году запланирован на более чем 14%, а размер выплаты превысит 1000 рублей. Еще Павлюченко объявила рост зарплаты белорусов в 2026 году.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше