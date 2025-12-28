Глава Нацбанка Головченко раскрыл, что поставит и что не поставит на свой новогодний стол

Также министр труда и соцзащиты Наталия Павлюченко сказала, что рост пенсий белорусов в 2026 году запланирован на более чем 14%, а размер выплаты превысит 1000 рублей. Еще Павлюченко объявила рост зарплаты белорусов в 2026 году.