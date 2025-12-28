Глава Нацбанка Головченко раскрыл, что поставит и что не поставит на свой новогодний стол

Глава Национального банка Беларуси Роман Головченко раскрыл в эфире телеканала «Беларусь 1», что поставит и что не поставит на новогодний стол у себя дома.
«У всех нас есть канонические новогодние блюда: салат оливье, сельдь под шубой. Дальше уже, я думаю, у всех разнообразие. Столы ломятся», — заметил Головченко.
Также он привел пример собственной семьи:
«Мы стараемся не отягощать новогодний стол сильно калорийными, жирными блюдами. Обычно это много овощей, мясо на гриле, много разных закусок».
Говоря о новогодних традициях, Роман Головченко вспомнил свои любимые, еще довоенные, елочные игрушки, — память о дедушке и бабушке.
«Ватные, очень ценные. Они прошли сквозь все лихолетья, турбулентности», — сказал председатель Правления Нацбанка.
Тем временем глава Администрации президента Дмитрий Крутой раскрыл рабочий график Александра Лукашенко на начало 2026 года.
Также министр труда и соцзащиты Наталия Павлюченко сказала, что рост пенсий белорусов в 2026 году запланирован на более чем 14%, а размер выплаты превысит 1000 рублей. Еще Павлюченко объявила рост зарплаты белорусов в 2026 году.