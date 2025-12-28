Боец Александр Емельяненко развелся со своей женой

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил о разводе с супругой Полиной Селедцовой. Соответствующий пост он опубликовал в своих социальных сетях.
— Что делал в МФЦ? Честно? С женой разводился. У нее своя жизнь, у меня своя. Если нет любви, то нечего жить вместе. Наберитесь смелости и придите разведитесь. Как-то так, — говорится в публикации.
Пара впервые заключила брак в 2015 году, но через три года рассталась. Позже они возобновили отношения и вновь поженились в октябре 2022 года.
Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, а также чемпион Европы в этой дисциплине. В конце мая 2023 года он одержал победу болевым приемом над Евгением Ершовым во втором раунде на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве.
В его карьере 41 бой в ММА, из которых 30 завершились победой (20 нокаутом), 10 поражениями и один поединок закончился вничью. Последний раз Александр Емельяненко выходил на ринг в декабре прошлого года, где одержал нокаутную победу над Алексеем Гончаровым в первом раунде.