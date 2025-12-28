Боец Александр Емельяненко развелся со своей женой

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, а также чемпион Европы в этой дисциплине. В конце мая 2023 года он одержал победу болевым приемом над Евгением Ершовым во втором раунде на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве.