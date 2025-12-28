Как правильно одеться на зимнюю прогулку: советы врача

Ранее KP.RU сообщил, что в холодное время года стоит одевать ребенка на один слой теплее по сравнению со взрослым. Брать во внимание стоит и уровень активности. Например, если малыш спит в коляске, одеть его нужно теплее, чем дошкольника, который вовсю бегает и играет с друзьями в снежки.