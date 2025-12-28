Как правильно одеться на зимнюю прогулку: советы врача

Зимой находиться на свежем воздухе не менее полезно, чем летом, однако, для прогулок важно правильно подобрать одежду. Советы для любителей прогуляться в морозы озвучила в разговоре с NEWS.ru терапевт Надежда Чернышова.
— Одеваться нужно с несколькими слоями, чтобы было легко снять лишний слой и не потеть. Также стоит взять с собой запасные варежки, носки, шапку, чтобы иметь возможность, при необходимости, переодеться в сухое, — перечислила доктор.
По словам врача, оптимальным вариантом на зимнюю прогулку будут тонкие шерстяные носки и удобная обувь. Важно, чтобы сапоги или ботинки не прилегали плотно к ноге.
Ранее KP.RU сообщил, что в холодное время года стоит одевать ребенка на один слой теплее по сравнению со взрослым. Брать во внимание стоит и уровень активности. Например, если малыш спит в коляске, одеть его нужно теплее, чем дошкольника, который вовсю бегает и играет с друзьями в снежки.