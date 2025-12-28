Экономист Медушенко: цены на жилье в 2026 году могут вырасти на 5−10 процентов

Таким образом, рынок недвижимости остается под сильным давлением. Покупатели загнаны в рамки: с одной стороны у населения есть средства, которые они хотят вложить в недвижимость, с другой — ипотека стала не по карману. Поэтому имея на руках даже половину от стоимости квартиры, брать кредит решаются немногие. Выдача жилищных займов уже упала на четверть, пишет Постньюс.