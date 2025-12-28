Экономист Медушенко: цены на жилье в 2026 году могут вырасти на 5−10 процентов

Экономист Юрий Медушенко спрогнозировал, как изменится порядок цен на рынке недвижимости в 2026 году. В настоящий момент отмечается низких спрос высокое давление на себестоимость.
Таким образом, рынок недвижимости остается под сильным давлением. Покупатели загнаны в рамки: с одной стороны у населения есть средства, которые они хотят вложить в недвижимость, с другой — ипотека стала не по карману. Поэтому имея на руках даже половину от стоимости квартиры, брать кредит решаются немногие. Выдача жилищных займов уже упала на четверть, пишет Постньюс.
В начале 2026 года изменения затронут и семейную ипотеку, теперь ее может оформить только одну на семью, раньше можно было иметь займ каждому супругу. Это погасит ключевой драйвер для рынка.
Резкого оживления в 2026-м ждать не стоит, спроса недостаточно, чтобы перекрыть уже построенные квадратные метры.
— При этом цены все равно продолжат расти — и это главный парадокс рынка, Причина не в спросе, а в росте себестоимости строительства, — пояснил эксперт.
Учитывая рост НДС и стоимость рабочей силы, цены на жилье в 2026 году могут вырасти на 5−10 процентов.