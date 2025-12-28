Врач ответила, можно ли повторно заразиться гонконгским гриппом

Гонконгский грипп отличается от других штаммов тем, что очень быстро мутирует. А этом значит, что заразиться вирусом повторно могут даже те, кто уже переболел им в текущем сезоне. Об этом предупредила в беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.