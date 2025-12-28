Врач ответила, можно ли повторно заразиться гонконгским гриппом

Гонконгский грипп отличается от других штаммов тем, что очень быстро мутирует. А этом значит, что заразиться вирусом повторно могут даже те, кто уже переболел им в текущем сезоне. Об этом предупредила в беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.
— Гонконгский грипп характеризуется более тяжелым течением заболевания и более быстрым нарастанием симптомов. Этот вирус настолько быстро меняется, что один и тот же человек может повторно переболеть этим гриппом в течение одного сезона, — объяснила медик.
Врач добавила, что у пациентов быстро начинается лихорадка, которая сопровождается слабостью, головной болью и болью в мышцах, может пойти кровь из носа.
Ранее «Известия» сообщили, что что инкубационный период заболеваемости гонконгским гриппом не превышает двух дней. Для окружающих заболевший заразен за день до проявления первых признаков болезни и около 5−7 дней после начала болезни. При этом, если болезнь протекает без осложнений, острая фаза продолжается около 4−5 дней.