Даня Милохин рассказал, что устроился работать официантом в Дубае

24-летний Милохин продолжает транслировать в соцсетях образ успешного человека. Он публикует фотографии с отдыха в горах в компании подруги, а также снимки с роскошных автомобилей и яхт.
Однако параллельно с этим блогер сообщает аудитории, что зарабатывает обычным трудом. Ранее он показывал, как работает курьером, доставляя еду. Теперь Милохин заявил, что устроился официантом в одно из заведений Дубая.
В подтверждение своих слов он выложил фотографию в рабочей форме. Подробности о своей новой роли он пообещал рассказать позже. Ранее он уже публиковал пост о работе, который сопровождал фразой: «Зато в Дубае! Не стесняйтесь зарабатывать, друзья».
