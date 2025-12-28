Ричмонд
Даня Милохин рассказал, что устроился работать официантом в Дубае

Бывший популярный российский блогер Даня Милохин, который сейчас проживает в ОАЭ, рассказал о новой работе в сфере обслуживания. О своей деятельности тиктокер сообщил в социальных сетях.

Источник: Life.ru

24-летний Милохин продолжает транслировать в соцсетях образ успешного человека. Он публикует фотографии с отдыха в горах в компании подруги, а также снимки с роскошных автомобилей и яхт.

Однако параллельно с этим блогер сообщает аудитории, что зарабатывает обычным трудом. Ранее он показывал, как работает курьером, доставляя еду. Теперь Милохин заявил, что устроился официантом в одно из заведений Дубая.

В подтверждение своих слов он выложил фотографию в рабочей форме. Подробности о своей новой роли он пообещал рассказать позже. Ранее он уже публиковал пост о работе, который сопровождал фразой: «Зато в Дубае! Не стесняйтесь зарабатывать, друзья».

Ранее Life.ru писал, что шоумен Александр Ревва владеет несколькими объектами элитной недвижимости за рубежом. Стало известно об его апартаментах в знаменитом дубайском небоскрёбе Address Beach Residences на Джумейра Бич. Они оценены в сумму около 22 миллиона рублей.

