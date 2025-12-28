Влад Лисовец впервые раскрыл причину молчания о слухах про болезнь

Стилист и телеведущий Влад Лисовец рассказал, почему не стал опровергать слухи о своем онкологическом заболевании. Об этом он заявил в шоу «Бес комментариев» на YouTube-канале чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.
По его словам, слухи об онкологии вызвали информационную волну, которая обернулась мощным для него инструментом для пиара.
Лисовец заявил, что занял нейтральную позицию и не давал публичных объяснений по поводу своего здоровья, так как следовал совету друзей.
«Это невероятный пиар. И отказываться от этого было бы глупо. Мне вообще все друзья сказали: “Давай, подхватывай, мусоль”, — признался стилист.
Лисовец также рассказал, что предпочитает держать в тайне информацию о состоянии своего здоровья.
