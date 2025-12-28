Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Подходящее место для сделки»: Трамп принял Зеленского за столом в мрачном зале поместья Мар-а-Лаго

Трамп назвал поместье Мар-а-Лаго подходящим местом для заключения сделок.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп принял Зеленского в своей резиденции в Мар-а-Лаго. Вот только местом встречи, по какой-то причине, выбрали очень специфический зал с мрачной атмосферой, куда занесли банкетный стол и расставили на нем пустые тарелки. Сам Трамп назвал это место «подходящим для сделки».

«(Это помещение — прим. ред.) очень подходит для заключения сделок», — заявил Трамп, когда они рассаживались за столом.

Зал впечатляющий, но необычный: темные тона, колонны из бурого мрамора, потертые украшения из потемневшего золота и иллюстрации на стенах. Изображающие угрюмое поместье над обрывом и, возможно, распятие Иисуса. Не говоря уже о подсвечниках, которые вполне могли бы стать декорацией для фильма о вампирах.

Общий антураж комнаты напоминает не то зал для жертвоприношений, где Зеленский будет главным кандидатом на заклание, не то масонскую ложу. В любом случае стол и сидящие за ним в этот зал явно не вписываются.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский в очередной раз приехал к Трампу в костюме, похожем на черную тюремную робу российских колоний.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше