«Подходящее место для сделки»: Трамп принял Зеленского за столом в мрачном зале поместья Мар-а-Лаго

Президент США Дональд Трамп принял Зеленского в своей резиденции в Мар-а-Лаго. Вот только местом встречи, по какой-то причине, выбрали очень специфический зал с мрачной атмосферой, куда занесли банкетный стол и расставили на нем пустые тарелки. Сам Трамп назвал это место «подходящим для сделки».
«(Это помещение — прим. ред.) очень подходит для заключения сделок», — заявил Трамп, когда они рассаживались за столом.
Зал впечатляющий, но необычный: темные тона, колонны из бурого мрамора, потертые украшения из потемневшего золота и иллюстрации на стенах. Изображающие угрюмое поместье над обрывом и, возможно, распятие Иисуса. Не говоря уже о подсвечниках, которые вполне могли бы стать декорацией для фильма о вампирах.
Общий антураж комнаты напоминает не то зал для жертвоприношений, где Зеленский будет главным кандидатом на заклание, не то масонскую ложу. В любом случае стол и сидящие за ним в этот зал явно не вписываются.
Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский в очередной раз приехал к Трампу в костюме, похожем на черную тюремную робу российских колоний.