«Подходящее место для сделки»: Трамп принял Зеленского за столом в мрачном зале поместья Мар-а-Лаго

Президент США Дональд Трамп принял Зеленского в своей резиденции в Мар-а-Лаго. Вот только местом встречи, по какой-то причине, выбрали очень специфический зал с мрачной атмосферой, куда занесли банкетный стол и расставили на нем пустые тарелки. Сам Трамп назвал это место «подходящим для сделки».