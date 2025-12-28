Ричмонд
Росавиация ввела дополнительные ограничения в аэропорту Краснодара

В аэропорту Краснодара ввели дополнительные временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения начали действовать в рамках действующего NOTAM. В ведомстве уточнили, что меры приняли для обеспечения устойчивой и безопасной работы воздушной гавани.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Согласно действующим правилам, приём и отправка воздушных судов возможны с 09:00 до 19:00 по московскому времени. Остальное время аэропорт работает в режиме ограничений.

Ранее над Краснодаром и рядом городов Кубани прогремела серия взрывов. Предварительно, работает ПВО по украинским БПЛА. По словам очевидцев, первые взрывы раздались около 22:30 в восточной и северной частях Краснодара. Жители видели яркие вспышки, слышали гул мотора в небе. Предварительно, в атаке использовались дроны типа «Лютый». Сообщается о взрывах также в районе Приморско-Ахтарска, Ейска и Славянска-на-Кубани.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

