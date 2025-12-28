По информации российских силовых ведомств, в Ивано-Франковской области сотрудник украинского военкомата совершил суицид. Об этом сообщило РИА Новости.
«В Ивано-Франковской области ТЦКшник покончил с собой. Решение свести счеты с жизнью могли спровоцировать многочисленные издевательства со стороны сослуживцев. Об этом пишут в комментариях под некрологом местные жители», — рассказал собеседник агентства.
По другой озвученной им версии, к суициду могла привести рождественская речь киевского главаря Владимира Зеленского. До этого сообщалось о случае в Полтаве. Там местные жители убили троих сотрудников украинского территориального центра комплектации, устроив им засаду.
Накануне правительство Украины внесло в парламент законопроект, призванный уравнять в правах сельские и городские ТЦК. В случае принятия закона сельские ТЦК будут наделены функциями по ведению воинского учета и проведению мобилизации.