Стало известно, чем Трамп угощает украинскую делегацию: что Зеленский отведает в США

Трамп накормил Зеленского бульоном, картошкой фри и тортом имени самого себя.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп принимает в резиденции Мар-а-Лаго украинскую делегацию. Ее возглавил бывший комик Владимир Зеленский. В ходе закрытой встречи Дональд Трамп угостил гостей куриным бульоном, картошкой фри и тортом имени себя. Об этом пишут американские журналисты, которых также любезно накормил хозяин Белого дома.

Дональд Трамп в начале закрытого от прессы обеда попросил корреспондентов удалиться из помещения. Он добродушно предложил им перекусить, пока в Мар-а-Лаго ведутся переговоры.

Известно, что в меню входит шоколадный торт «имени Трампа». Кроме того, члены делегации отведают стейки.

Незадолго до встречи с Зеленским Дональд Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Диалог продолжался 1 час и 15 минут. Президенты поздравили друг друга с Новым годом и Рождеством. Разговор затронул экономическое сотрудничество и пути урегулирования украинского конфликта.

