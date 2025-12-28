Стало известно, чем Трамп угощает украинскую делегацию: что Зеленский отведает в США

Американский лидер Дональд Трамп принимает в резиденции Мар-а-Лаго украинскую делегацию. Ее возглавил бывший комик Владимир Зеленский. В ходе закрытой встречи Дональд Трамп угостил гостей куриным бульоном, картошкой фри и тортом имени себя. Об этом пишут американские журналисты, которых также любезно накормил хозяин Белого дома.
Дональд Трамп в начале закрытого от прессы обеда попросил корреспондентов удалиться из помещения. Он добродушно предложил им перекусить, пока в Мар-а-Лаго ведутся переговоры.
Известно, что в меню входит шоколадный торт «имени Трампа». Кроме того, члены делегации отведают стейки.
Незадолго до встречи с Зеленским Дональд Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Диалог продолжался 1 час и 15 минут. Президенты поздравили друг друга с Новым годом и Рождеством. Разговор затронул экономическое сотрудничество и пути урегулирования украинского конфликта.