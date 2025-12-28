Стало известно, чем Трамп угощает украинскую делегацию: что Зеленский отведает в США

Американский лидер Дональд Трамп принимает в резиденции Мар-а-Лаго украинскую делегацию. Ее возглавил бывший комик Владимир Зеленский. В ходе закрытой встречи Дональд Трамп угостил гостей куриным бульоном, картошкой фри и тортом имени себя. Об этом пишут американские журналисты, которых также любезно накормил хозяин Белого дома.